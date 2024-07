Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Previsioni Meteo Aosta Prossimi Giorni 25 Luglio, 26 Luglio, 27 Luglio: Weekend Variabile con Possibili Precipitazioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta indicano un fine settimana variabile con possibili precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per ogni giornata.

Giovedì, 25 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, con temperature intorno ai 18°C e umidità al 55%. Nel corso della mattinata, il tempo sarà prevalentemente sereno con lievi nubi sparse, temperature in aumento fino a 30°C e umidità che tenderà a diminuire. Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una leggera presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento delle nubi con possibili precipitazioni sparse, mentre le temperature scenderanno gradualmente. Il vento soffierà da est e nord-est con una velocità compresa tra 1 e 20 km/h.

Venerdì, 26 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, con temperature intorno ai 18°C e umidità al 71%. Durante la mattinata il tempo sarà stabile e sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 31°C e un calo dell’umidità. Nel corso del pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno con presenza di nubi sparse, temperature intorno ai 30°C e umidità in diminuzione. In serata è prevista una copertura nuvolosa con temperature in calo e umidità in aumento. Il vento soffierà prevalentemente da est e sud-est con una velocità compresa tra 3 e 13 km/h.

Sabato, 27 Luglio 2024

La giornata inizierà con una copertura nuvolosa e temperature intorno ai 20°C con un’umidità del 83%. Durante la mattinata il tempo sarà variabile con presenza di nubi sparse e temperature in aumento fino a 31°C, mentre l’umidità diminuirà. Nel corso del pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa con la possibilità di precipitazioni, temperature intorno ai 30°C e un aumento dell’umidità. In serata le condizioni rimarranno stabili con copertura nuvolosa e temperature in calo, mentre l’umidità aumenterà. Il vento soffierà prevalentemente da est e sud-est con una velocità compresa tra 3 e 11 km/h.

In conclusione, il fine settimana ad Aosta sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche variabili, con possibili precipitazioni nel corso della giornata di sabato. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.