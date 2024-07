Meteo BARI, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Previsioni Meteo Bari:

Le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni sono caratterizzate da condizioni stabili e sereno. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì, 25 Luglio 2024:

Durante la giornata di giovedì, ci aspettiamo un cielo sereno e condizioni di tempo stabile. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 31.8°C verso mezzogiorno. L’umidità relativa nell’aria sarà moderata, variando tra il 41% e il 74%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità che potrà raggiungere i 22 km/h.

Venerdì, 26 Luglio 2024:

Anche venerdì il meteo si mantiene stabile, con cielo sereno e temperature che si aggirano intorno ai 31.0°C nel corso della giornata. L’umidità relativa diminuirà leggermente rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 38%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nordovest con intensità variabile tra i 3 e i 15 km/h.

Sabato, 27 Luglio 2024:

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, con valori intorno ai 31.5°C. L’umidità relativa nell’aria sarà moderata, variando tra il 33% e il 56%. Il vento soffierà principalmente da nord-nordest con una velocità che potrà raggiungere i 13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e all’idratazione, considerando le temperature previste. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti e godetevi il bel tempo!