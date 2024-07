Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Giovedì, 25 Luglio 2024

Le previsioni per giovedì indicano un inizio di giornata con cielo coperto e lievi precipitazioni, con temperature intorno ai 25-26 gradi. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, con un aumento delle temperature fino a toccare i 29 gradi nel primo pomeriggio, accompagnato da un cielo poco nuvoloso. Nel tardo pomeriggio e in serata si prevede un leggero aumento delle nubi, mentre la temperatura si manterrà intorno ai 30 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con una velocità variabile tra 5 e 15 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Venerdì, 26 Luglio 2024

Venerdì si prevede una giornata con cielo prevalentemente poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i 24 e i 31 gradi. La mattinata sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in lieve aumento, mentre nel corso del pomeriggio e della sera il cielo si coprirà gradualmente, portando a condizioni di copertura nuvolosa. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con una velocità variabile tra 5 e 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40-50% per gran parte della giornata, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Sabato, 27 Luglio 2024

Per sabato le previsioni indicano un aumento delle condizioni di copertura nuvolosa, con possibilità di precipitazioni nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 23-31 gradi, con un leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio e verso sera il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 30 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da nord con una velocità variabile tra 4 e 9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45-60%, garantendo comunque condizioni di confort per la giornata.