Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Giovedì 25 Luglio 2024

Il tempo previsto per Giovedì a Campobasso sarà caratterizzato da una giornata soleggiata e calda. Le temperature inizieranno a 22.1°C a mezzanotte e si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 29.7°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40-45% durante la giornata, garantendo un clima piacevole. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 12 km/h. Nel complesso, si prevede una giornata molto calda e asciutta, ideale per svolgere attività all’aperto.

Venerdì 26 Luglio 2024

Venerdì sarà prevalentemente soleggiato, con temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Le minime si attesteranno intorno ai 21.6°C nelle prime ore del mattino, mentre le massime raggiungeranno i 31.3°C intorno alle 14:00. L’umidità diminuirà leggermente, mantenendosi intorno al 25-30%, mentre il vento sarà debole proveniente da nord-nordest. La giornata si prospetta ideale per attività all’aperto, con condizioni meteorologiche stabili e calde.

Sabato 27 Luglio 2024

Anche Sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature in aumento. La giornata inizierà con 22.5°C intorno alla mezzanotte e le massime raggiungeranno i 34°C intorno alle 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%, garantendo un clima asciutto e piacevole. Il vento soffierà principalmente da nord-nordest con lieve intensità. Si prospetta quindi un’altra giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Queste previsioni meteo offrono un quadro rassicurante per il prossimo fine settimana, con condizioni ideali per godersi le attività all’aperto e il sole estivo. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di proteggersi adeguatamente dalla luce solare, considerando le alte temperature previste.