Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Previsioni Meteo per Catanzaro:

Il tempo a Catanzaro nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con leggere variazioni nelle temperature e nell’umidità.

Giovedì, 25 Luglio 2024:

Durante la mattina e il pomeriggio ci sarà un cielo sereno con temperature in aumento. Tuttavia, nel primo pomeriggio è prevista la comparsa di nubi e precipitazioni, con un calo delle temperature. Le piogge si attenueranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 33-34°C, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 6 e i 26 km/h.

Venerdì, 26 Luglio 2024:

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno per gran parte della giornata, con un’umidità in leggero aumento. Le temperature massime raggiungeranno i 34-35°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento sarà debole, con intensità variabile tra i 3 e i 20 km/h e provenienza principalmente da est o sud-est. Le temperature notturne si manterranno sui 23-24°C.

Sabato, 27 Luglio 2024:

Il weekend inizierà con temperature massime che si manterranno intorno ai 31-32°C, con un cielo prevalentemente sereno e un’umidità stabile. Nel corso della giornata, il vento sarà debole con intensità tra i 0 e i 9 km/h, proveniente principalmente da ovest-nord-ovest. Le temperature notturne si attesteranno sui 25-26°C. Nel complesso, sabato sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteo estive, ideali per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro indicano un trend di stabilità e caldo per i prossimi giorni, con la possibilità di precipitazioni nel primo pomeriggio di giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle temperature e di tenere in considerazione l’umidità e la direzione del vento per pianificare al meglio le attività all’aperto.