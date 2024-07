Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Previsioni meteo per Firenze:

Nei prossimi giorni, a Firenze, sono previste condizioni meteorologiche variegate. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì 25 Luglio 2024:

Durante la mattina ci sarà una leggera copertura nuvolosa, con temperature piuttosto miti. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso e temperature in aumento. Il caldo si farà sentire, con valori massimi attesi intorno ai 35 gradi. Durante la sera e la notte il cielo si manterrà sereno, con temperature in diminuzione.

Le condizioni del vento saranno leggere, con una velocità media di 2-5 km/h proveniente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% per gran parte della giornata.

Venerdì 26 Luglio 2024:

La giornata di Venerdì si preannuncia soleggiata, con cielo sereno per gran parte del giorno. Le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente, con valori massimi che raggiungeranno i 35-36 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata si avrà una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni.

Il vento sarà debole, con una velocità media di 1-10 km/h proveniente prevalentemente da direzione ovest. L’umidità si manterrà sui livelli del giorno precedente, intorno al 30-40% per gran parte della giornata.

Sabato 27 Luglio 2024:

La giornata di Sabato si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Nel corso della giornata il sole sarà predominante, con valori massimi intorno ai 36 gradi nel primo pomeriggio. Durante la sera e la notte il cielo rimarrà sereno, con temperature in diminuzione.

Il vento sarà leggero, con una velocità media di 1-10 km/h proveniente principalmente da direzione ovest. L’umidità si manterrà sui livelli del giorno precedente, intorno al 20-30% per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano una tendenza al bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature in aumento. È consigliabile adottare le opportune misure per proteggersi dal caldo, mantenendo l’idratazione e evitando l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata.