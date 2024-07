Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Previsioni Meteo per L’Aquila:

Nei prossimi giorni a L’Aquila, ci aspettiamo condizioni meteorologiche variegate. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì, 25 Luglio 2024, Venerdì, 26 Luglio 2024 e Sabato, 27 Luglio 2024.

Giovedì, 25 Luglio 2024:

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 19.9°C e umidità al 90%. Verso l’alba, è prevista una leggera pioggia con temperature intorno ai 19.6°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 28.6°C. Nel tardo pomeriggio, ci aspettiamo piogge deboli con temperature intorno ai 26.3°C. La serata sarà nuvolosa con temperature intorno ai 20.1°C.

Il vento soffierà in direzione Sud-Est con una velocità media di 13 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, arrivando al 44% nel primo pomeriggio.

Venerdì, 26 Luglio 2024:

La giornata inizierà serena con temperature intorno ai 19.9°C e umidità all’78%. Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i 31.2°C. Nel tardo pomeriggio, ci saranno nubi sparse con temperature intorno ai 30.6°C. La serata si presenterà nuvolosa con temperature intorno ai 22.5°C.

Il vento cambierà direzione nel corso della giornata, soffiando da Sud-Sud-Ovest a Nord-Ovest con velocità variabili da 1 a 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37-48% per gran parte della giornata.

Sabato, 27 Luglio 2024:

Durante la notte, ci aspettiamo condizioni serene con temperature intorno ai 21.7°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature che raggiungeranno i 31.3°C. Nel primo pomeriggio, sono previste piogge deboli con temperature intorno ai 30.6°C. Nel tardo pomeriggio e la serata, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 23.4°C.

Il vento soffierà da Ovest a Nord con una velocità media di 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37-66% nel corso della giornata.

In conclusione, la varietà delle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni a L’Aquila richiede di essere preparati per affrontare sia giornate soleggiate che piogge deboli. Mantenere sempre un’adeguata protezione in caso di pioggia e un abbigliamento leggero per le giornate calde potrà garantire il massimo comfort in ogni situazione.