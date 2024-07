Meteo Milano, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Meteo Milano prossimi giorni 25 Luglio, 26 Luglio, 27 Luglio: piogge e temperature in diminuzione

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano prevedono un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con piogge e temperature in diminuzione. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 25 Luglio 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere, con temperature intorno ai 24°C e un’umidità del 70-71%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature comprese tra i 27.7°C e i 29.9°C e un’umidità in leggero calo. Nel pomeriggio, le nuvole diminuiranno progressivamente e il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 30.4°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà ulteriormente, garantendo sereno con temperature in calo fino a 23.9°C e un’umidità del 69-70%.

Il vento soffierà da est e nord-est con una velocità compresa tra 1 km/h e 12 km/h.

Venerdì, 26 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 23-24°C, con un’umidità del 72-74%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature in aumento fino a 30.3°C e un’umidità in lieve calo. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature attorno ai 31.4°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature invariate e un’umidità in aumento.

Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità tra 4 km/h e 9 km/h.

Sabato, 27 Luglio 2024

La giornata inizierà con piogge e temperature intorno ai 22-23°C, con un’umidità intorno all’88%. Durante la mattinata, il cielo si presenterà coperto con piogge e temperature in aumento fino a 26.7°C. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature comprese tra i 27.8°C e i 30.8°C. In serata, il cielo si presenterà coperto con temperature in calo.

Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra 2 km/h e 9 km/h.

In conclusione, la città di Milano si prepara a una variazione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con piogge e un graduale calo delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a queste variazioni del tempo.