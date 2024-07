Meteo Modena, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Giovedì, 25 Luglio 2024

Il tempo a Modena giovedì sarà prevalentemente soleggiato, con temperatura massima di 33.3°C alle ore 13:00 e minima di 22.3°C alle ore 05:00. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per la maggior parte della giornata. L’umidità variabile tra il 37% e il 85%, inizialmente tende a diminuire per poi aumentare leggermente nelle ore serali. I venti soffieranno con intensità variabile tra 1 km/h e 12 km/h, prevalentemente da est.

Venerdì, 26 Luglio 2024

Venerdì, a Modena, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 23.4°C alle ore 01:00 e i 33.8°C alle ore 15:00. L’umidità si manterrà tra il 38% e l’85%, mentre i venti soffieranno da est con intensità compresa tra 3 km/h e 10 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni climatiche stabili e piacevoli.

Sabato, 27 Luglio 2024

La giornata di sabato a Modena sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno di 34.9°C alle ore 15:00, mentre la minima si attesterà intorno ai 22.1°C alle ore 04:00. L’umidità si manterrà tra il 36% e l’87%, e i venti soffieranno principalmente da nord con intensità variabile tra 0 km/h e 9 km/h. Nel complesso, ci si può aspettare una giornata estiva con temperature elevate e condizioni atmosferiche piacevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano condizioni di stabilità e un clima prevalentemente soleggiato, con temperature in aumento verso la fine della settimana. Sia venerdì che sabato promettono di essere giornate ideali per attività all’aperto e per godersi il bel tempo. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.