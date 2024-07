Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Giovedì, 25 Luglio 2024

Il tempo a Palermo giovedì sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 30.6°C atteso intorno alle ore 13:00. L’umidità sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 62-68%. Il vento soffierà da nordest con intensità variabile dai 13 ai 15 km/h.

Venerdì, 26 Luglio 2024

Venerdì il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 30.9°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse che aumenteranno leggermente l’umidità dell’aria. Il vento soffierà da nordest con una velocità compresa tra i 12 e i 13 km/h. Le temperature si manterranno elevate, con un minimo atteso di 26.4°C nella tarda serata.

Sabato, 27 Luglio 2024

Il fine settimana inizierà con condizioni meteorologiche stabili: cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 30.5°C nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di nubi sparse che, tuttavia, non altereranno significativamente le condizioni climatiche. L’umidità si manterrà moderata, oscillando tra il 70% e l’80%. Il vento soffierà da nordest con una velocità compresa tra i 9 e gli 11 km/h.

In conclusione, il meteo a Palermo per i prossimi giorni si preannuncia stabile e caldo, con solo lievi variazioni nelle condizioni atmosferiche nell’arco della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e proteggersi adeguatamente in caso di permanenza prolungata sotto il sole.