Meteo Roma, previsioni da Giovedì 25/07 a Sabato 27/07

Previsioni Meteo per Roma

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma mostrano un clima generalmente sereno con temperature elevate. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

25 Luglio 2024

Durante la mattina il cielo sarà sereno con temperature in aumento, raggiungendo i 32.7°C verso le 9:00. Nel pomeriggio il cielo diventerà parzialmente nuvoloso con una punta di 35.7°C verso le 11:00. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo tornerà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a 26.4°C verso le 23:00. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con intensità variabile tra i 3 e i 18 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 31% e il 88% durante la giornata.

26 Luglio 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature in rapido aumento. Durante le ore centrali della giornata il termometro raggiungerà i 36.4°C verso le 11:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con intensità tra 4 e 19 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 26% e il 90%. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

27 Luglio 2024

Sabato si prevede un’altra giornata di cielo sereno con temperature in aumento. Durante il primo pomeriggio il cielo potrebbe diventare parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Le temperature raggiungeranno un massimo di 38.2°C verso mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con intensità tra 1 e 23 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 23% e l’82% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano temperature elevate e cielo generalmente sereno, con la possibilità di alcune nuvole nel corso della giornata di sabato. Si consiglia di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo, soprattutto durante le ore centrali della giornata.