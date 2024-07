Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

Previsioni Meteo per Taranto: 25 Luglio 2024

Per Giovedì, 25 Luglio 2024, il tempo a Taranto sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34.4°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 27.1°C durante la notte. L’umidità oscillerà tra il 27% e il 72%, mentre il vento soffierà con intensità compresa tra i 9 km/h e i 23 km/h, provenendo prevalentemente da nord (N) e nord-nordovest (NW).

Previsioni Meteo per Taranto: 26 Luglio 2024

Venerdì, 26 Luglio 2024, il cielo sopra Taranto si presenterà ancora sereno, con temperature massime che toccheranno i 34.2°C e minime attorno ai 26.4°C. L’umidità si manterrà tra il 20% e il 65%, mentre il vento soffierà con intensità tra i 4 km/h e i 21 km/h, principalmente provenendo da nord (N) e nord-nordovest (NW).

Previsioni Meteo per Taranto: 27 Luglio 2024

Sabato, 27 Luglio 2024, il clima a Taranto sarà costantemente sereno, con temperature massime che toccheranno i 36.8°C durante il primo pomeriggio e minime intorno ai 22.7°C nelle prime ore del mattino. L’umidità si manterrà tra il 22% e il 52%, mentre il vento soffierà con intensità compresa tra i 1 km/h e i 11 km/h, provenendo principalmente da nord (N) e nord-est (NE).

In generale, il periodo sarà caratterizzato da un clima caldo e asciutto, con temperature elevate durante il giorno e notti relativamente più fresche. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Inoltre, è opportuno considerare le misure di protezione contro il caldo, in particolare per i soggetti più vulnerabili.