Meteo Trieste, previsioni da Giovedì 25 a Sabato 27 Luglio

PREVISIONI METEO TRIESTE

Le previsioni meteo per Trieste per i prossimi giorni sono estremamente importanti per pianificare le attività all’aperto e prendere decisioni informate. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Venerdì, 25 Luglio 2024

Giovedì a Trieste si prevede un inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 25.6°C e 28.7°C. Nel corso della mattinata il cielo si coprirà maggiormente, portando ad un cielo nuvoloso con temperature che saliranno fino a 30.1°C. Nel pomeriggio il tempo migliorerà, con il ritorno del sereno e temperature fino a 32.3°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature in discesa fino a 22.3°C. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra 3 e 23 km/h.

Le previsioni indicano un’umidità che varierà tra il 28% e il 58%. I venti saranno prevalentemente orientati da est-nordest.

Venerdì, 26 Luglio 2024

Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno a Trieste, con temperature che oscilleranno tra i 22.6°C e i 30.9°C. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà poco nuvoloso con temperature comprese tra 22.3°C e 23.7°C. Nel corso della mattinata e del pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature in aumento fino a 30.9°C. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h.

L’umidità si manterrà tra il 35% e il 69%, con venti che tenderanno a provenire da est-nordest.

Sabato, 27 Luglio 2024

La giornata di Sabato a Trieste sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà sereno, con temperature tra 22.1°C e 23.6°C. Nel corso della giornata il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 31°C. Nel tardo pomeriggio le temperature diminuiranno leggermente, ma il cielo resterà sereno. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

L’umidità si manterrà tra il 44% e il 68%, con venti che proveniranno da est.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività per i prossimi giorni a Trieste, tenendo conto delle variazioni del tempo e delle temperature.