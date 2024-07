Meteo Ancona, previsioni da Venerdì 26 a Domenica 28 Luglio

Venerdì, 26 Luglio 2024

Il tempo previsto per Venerdì si presenta generalmente sereno per l’intera giornata ad Ancona, con temperature in lieve aumento nel corso della mattinata. La massima di 31.1°C è prevista intorno alle 13:00, mentre la minima si attesterà sui 23.6°C intorno alle 04:00. L’umidità resta costante tra il 42% e il 71%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 3 e 21 km/h.

Sabato, 27 Luglio 2024

Anche per Sabato le condizioni meteorologiche saranno stabili. Le temperature massime raggiungeranno i 31.5°C intorno alle 11:00, mentre la minima si manterrà sui 24.5°C intorno alle 04:00. L’umidità oscillerà tra il 43% e il 72%. Il vento sarà prevalentemente da est-sudest con una velocità compresa tra 3 e 20 km/h. Nel tardo pomeriggio è previsto un leggero aumento di nuvolosità.

Domenica, 28 Luglio 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in lieve calo. La massima si attesterà sui 31.9°C intorno alle 10:00, mentre la minima sarà di 25.9°C intorno alle 04:00. L’umidità si manterrà tra il 36% e il 78%. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest con una velocità compresa tra 1 e 13 km/h. Non sono previste precipitazioni.