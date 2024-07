Meteo CAGLIARI, previsioni da Venerdì 26 a Domenica 28 Luglio

Previsioni Meteo per Cagliari

Nei prossimi giorni, il meteo a Cagliari prevede condizioni generalmente stabili e soleggiate, con un leggero aumento delle temperature nel fine settimana.

Venerdì, 26 Luglio 2024

Per Venerdì, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da cieli sereni. Le temperature saranno comprese tra i 21°C e i 30.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 54-89%. Il vento soffierà con una media di 3-19 km/h proveniente principalmente da direzione S-SE. Non sono previste precipitazioni. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto e per godersi una piacevole giornata di sole.

Sabato, 27 Luglio 2024

Sabato vedrà ancora cieli prevalentemente sereni, con un leggero aumento delle temperature. Le minime si attesteranno intorno ai 23.5°C, mentre le massime potrebbero raggiungere i 30.8°C. L’umidità sarà tra il 58% e il 94%, mentre il vento soffierà con una media di 3-30 km/h proveniente principalmente da direzione S-SE. Nel pomeriggio potrebbero formarsi alcune nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione al caldo e di proteggersi adeguatamente durante le ore più calde della giornata.

Domenica, 28 Luglio 2024

Domenica sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in ulteriore aumento. Le minime si attesteranno intorno ai 22.9°C, mentre le massime potrebbero superare i 34°C. L’umidità oscillerà tra il 37% e il 97%, mentre il vento soffierà con una media di 2-26 km/h proveniente principalmente da direzione S-SE. Non si prevedono precipitazioni. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.