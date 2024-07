Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 26 a Domenica 28 Luglio

Venerdì, 26 Luglio 2024:

La giornata di Venerdì si preannuncia all’insegna del sereno a Campobasso. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che raggiungeranno un massimo di 31.8°C intorno alle 14:00, per poi diminuire gradualmente nel tardo pomeriggio e in serata. L’umidità sarà contenuta, oscillando intorno al 28% durante il giorno. Il vento soffierà principalmente da nord-est con intensità variabile, ma non superiore ai 13 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Sabato, 27 Luglio 2024:

Anche Sabato il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con un picco di 34.7°C intorno alle 13:00. L’umidità sarà leggermente superiore rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 25%. Il vento sarà moderato proveniente principalmente da nord-est con punte di 15 km/h nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio sono previste nubi sparse con temperature che scenderanno fino a 27.5°C e vento proveniente da est-sudest con velocità di 5 km/h.

Domenica, 28 Luglio 2024:

La giornata di Domenica si presenterà inizialmente serena, con temperature che raggiungeranno i 36°C intorno alle 13:00. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno al 22%. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse e un aumento del vento, che soffierà da nord-ovest con intensità variabile. In serata il cielo si libererà nuovamente, con temperature che si manterranno intorno ai 27-28°C e vento proveniente da ovest con intensità di 2-4 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Campobasso si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Buon fine settimana a tutti!