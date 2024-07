Meteo Firenze, previsioni da Venerdì 26 a Domenica 28 Luglio

Venerdì, 26 Luglio 2024

Il tempo previsto per Venerdì a Firenze sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento, partendo da 23.2°C a mezzanotte per arrivare a 36.4°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%, mentre i venti soffieranno leggeri con velocità comprese tra 1 e 13 km/h provenienti principalmente da direzione ovest. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Sabato, 27 Luglio 2024

Sabato sarà una giornata caratterizzata da cieli sereni con qualche nuvola in più nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 21°C e 35.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 25-32%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 2 e 13 km/h provenienti principalmente da direzione ovest. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Domenica, 28 Luglio 2024

Anche Domenica il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola nel pomeriggio. Le temperature varieranno tra 18.7°C e 35.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 1 e 15 km/h prevalentemente da direzione ovest. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Queste previsioni meteo indicano un weekend soleggiato e caldo per Firenze, ideale per godersi le attività all’aperto e le bellezze della città. Ricordatevi di proteggervi adeguatamente dai raggi solari e di idratarvi frequentemente, soprattutto durante le ore più calde della giornata.