Meteo Messina, previsioni da Venerdì 26 a Domenica 28 Luglio

Venerdì, 26 Luglio 2024

Il tempo a Messina venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 31°C atteso nel primo pomeriggio. L’umidità si aggirerà intorno al 60-70%, mentre i venti soffieranno da nord con una velocità tra i 10 e i 20 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Sabato, 27 Luglio 2024

Anche sabato il meteo si manterrà stabile, con cieli prevalentemente sereni e temperature che oscilleranno tra i 26°C e i 31°C. L’umidità sarà moderata, tra il 55% e l’88%, mentre i venti soffieranno da nord con una velocità compresa tra i 6 e i 16 km/h. Solo verso l’alba è prevista una leggera nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Domenica, 28 Luglio 2024

Anche per la giornata di domenica il tempo si manterrà stabile, con cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature rimarranno elevate, con punte di 31-32°C nelle ore centrali. L’umidità si manterrà intorno al 70-80%, mentre i venti da nord soffieranno con una velocità compresa tra i 10 e i 14 km/h. Solo nelle prime ore del mattino è prevista una leggera nuvolosità, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche. Non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, il fine settimana a Messina si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni, temperature elevate e venti moderati. Le condizioni meteorologiche saranno quindi ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima estivo. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, considerando le alte temperature previste.