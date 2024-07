Meteo Modena, previsioni da Venerdì 26 a Domenica 28 Luglio

Venerdì, 26 Luglio 2024

Il tempo a Modena si preannuncia variabile per la giornata di Venerdì. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperatura intorno ai 23.8°C e umidità al 70%. Nel corso della mattinata, il tempo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 29.2°C verso le ore 09:00. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature che raggiungeranno il picco massimo di 34.6°C verso le ore 14:00. La serata proseguirà con cielo coperto e temperature in diminuzione, attorno ai 28.5°C alle 20:00. In serata, il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 25.1°C.

Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità media compresa tra 1 e 10 km/h. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 77%, mentre la direzione del vento varierà da est a sud-ovest.

Sabato, 27 Luglio 2024

La giornata di Sabato a Modena si prospetta all’insegna del sereno. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature intorno ai 24.6°C con un’umidità del 74%. Durante la mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 33.8°C verso le ore 12:00. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 35.6°C. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in diminuzione, attorno ai 26.4°C verso le ore 23:00.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 31% e il 62%, mentre la direzione del vento varierà da nord a sud-ovest.

Domenica, 28 Luglio 2024

La giornata di Domenica vedrà prevalere il sereno a Modena. Le prime ore del mattino si presenteranno con temperature attorno ai 25.8°C e un’umidità del 59%. Durante la mattinata, le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 35.9°C verso le ore 12:00. Nel corso del pomeriggio e della serata, il cielo si manterrà sereno con temperature massime intorno ai 37.2°C verso le ore 15:00 e poi in diminuzione fino a 26.5°C verso le ore 23:00.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h. L’umidità si manterrà tra il 24% e il 73%, mentre la direzione del vento varierà da ovest a nord-est.