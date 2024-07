Meteo: quando usciremo dalla morsa del caldo? Aggiornamenti importanti per i primi di Agosto

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo dovuta al ritorno in grande stile dell’anticiclone africano. Anticiclone che a breve si intensificherà nuovamente, portando con sé un aumento progressivo delle temperature e condizioni di generale stabilità atmosferica. Il picco di questa nuova fase bollente è atteso tra questo weekend e la prima parte della prossima settimana.

Negli ultimi giorni, le temperature si erano temporaneamente allineate alle medie stagionali, offrendo una breve tregua dal caldo più estremo. Ma vi avevamo già preannunciato che si sarebbe trattata solo di una pausa di breve durata. Le previsioni indicano che le temperature torneranno a salire inesorabilmente portandosi più o meno di 5-7 gradi al di sopra della norma. Questo si traduce in valori diffusamente oltre i 34-35 gradi, con punte di 37-39 gradi attese al Centro-Sud e in Emilia Romagna. Anche nel resto del Nord Italia, sebbene le temperature saranno leggermente inferiori, si prevede una intensa fase calda, con picchi anche intorno ai 34-36 gradi, specialmente da domenica in poi.

L’ondata di caldo colpirà dunque tutte le regioni italiane, portando non solo temperature elevate durante il giorno ma anche notti particolarmente afose. L’accumulo di calore durante il giorno, infatti, renderà difficile un significativo abbassamento delle temperature notturne, contribuendo ad aumentare il disagio per la popolazione.

Ma c’è una via d’uscita da questa morsa di caldo? Le previsioni a lungo termine, ancora da valutare attentamente, suggeriscono che ci potrebbe essere un’attenuazione del gran caldo nella prima settimana di agosto. Secondo alcuni centri di calcolo, tra il 2 e il 4 agosto, potrebbe arrivare aria via via più fresca dall’Atlantico. Questo cambiamento porterebbe a una diminuzione delle temperature e a un’attenuazione dell’afa. Tuttavia, potrebbe esserci un effetto collaterale importante: l’ingresso di aria più fresca potrebbe innescare temporali, anche intensi, a causa della grande quantità di energia accumulata sul Mediterraneo, le cui acque – ricordiamo – sono attualmente molto calde, oltre i valori medi del periodo.

In conclusione, prepariamoci a vivere altri giorni di caldo intenso e notti afose, ma teniamo d’occhio le previsioni: il sollievo potrebbe arrivare coi primi giorni di Agosto, anche se accompagnato da temporali che potrebbero portare ulteriori disagi. Si tratta però di una previsione da confermare nei prossimi giorni.