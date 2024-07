Petroliera con 1,4 milioni di litri di combustile affonda nelle Filippine: si teme disastro ambientale

Una petroliera battente bandiera filippina, la MT Terra Nova, che trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale, si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di Manila. Le autorità filippine hanno confermato l’incidente, specificando che attualmente si stanno compiendo sforzi per contenere una significativa fuoriuscita di petrolio, che potrebbe trasformarsi in un disastro ambientale di proporzioni catastrofiche.

Il ministro dei Trasporti Jaime Bautista, durante un briefing, ha dichiarato: “Siamo riusciti a salvare 16 dei 17 membri dell’equipaggio, uno è disperso”. Bautista ha aggiunto che forti venti e onde alte stanno complicando notevolmente gli sforzi di soccorso e di contenimento della fuoriuscita di petrolio. La nave è affondata nella baia di Manila, a circa sette chilometri (4,3 miglia) al largo del comune di Limay, nella provincia di Bataan, vicino alla capitale, nelle prime ore del mattino.

La guardia costiera filippina ha riportato che la MT Terra Nova “si è capovolta e alla fine si è immersa”. Gli investigatori stanno verificando se una perturbazione meteorologica possa aver contribuito all’incidente. Le prime rilevazioni indicano la presenza di una marea nera, segno inequivocabile della fuoriuscita di petrolio. Il personale di protezione dell’ambiente marino si è già mobilitato per contribuire a contenere il disastro.

La fuoriuscita di petrolio potrebbe avere conseguenze devastanti per l’ecosistema marino della baia di Manila. Le maree nere sono note per il loro impatto distruttivo sulla fauna e sulla flora marina, con effetti che possono perdurare per anni. La contaminazione delle acque può provocare la morte di pesci e altre forme di vita marina, danneggiare irreparabilmente i coralli e mettere a rischio la salute delle comunità costiere che dipendono dal mare per la loro sussistenza.

Le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente sono in corso. La guardia costiera ha sottolineato la necessità di stabilire se le condizioni meteorologiche avverse abbiano giocato un ruolo chiave nel rovesciamento della nave. Saranno esaminate anche altre possibili cause, come errori umani o guasti tecnici.