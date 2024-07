Diavolo di sabbia si abbatte su lido a Ugento, in Puglia: panico fra i bagnanti e tre feriti

Nella tarda mattinata di oggi, sul litorale di Ugento, in Salento, un piccolo vortice si è formato sulla sabbia e ha colpito lo stabilimento balneare “Baia degli Dei”. La furia del fenomeno atmosferico ha seminato panico tra i bagnanti, causando danni materiali significativi. Passerelle, lettini e ombrelloni sono stati divelti, e tre persone hanno riportato ferite lievi e contusioni, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Nonostante alcuni giornali online abbiano inizialmente descritto l’evento come una tromba d’aria, una più attenta analisi delle condizioni meteorologiche ha rivelato che si trattava in realtà di un “dust devil”, noto in italiano come “diavolo di sabbia”. Contrariamente a quanto avviene con le trombe d’aria, le condizioni del tempo erano stabili e non vi era alcuna perturbazione in grado di generare tali fenomeni.

Il dust devil è un piccolo vortice di aria che si forma in condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e calma atmosferica, in genere in giornate particolarmente calde. Durante giornate soleggiate, il suolo si riscalda più velocemente dell’aria sovrastante, creando un gradiente termico. L’aria calda vicino alla superficie comincia a salire rapidamente, essendo meno densa dell’aria circostante. In presenza di venti calmi l’aria più calda e meno densa tende a mescolarsi con quella più fredda, e se il rimescolamento avviene in maniera rapida, la turbolenza che si forma è in grado di generare un piccolo mulinello. Questo movimento rotatorio derivante dall’ingresso non uniforme dell’aria dai suoi fianchi, si può intensificare nello stiramento verticale che l’aria calda subisce durante la sua risalita (conservazione del momento angolare). Il mulinello che si genera aspira polvere e detriti dal suolo, rendendo visibile il dust devil. Questi fenomeni si formano spesso in zone aride o semi-aride, dove il suolo è asciutto e la superficie può riscaldarsi velocemente, quindi soprattutto nelle aree desertiche, ma non è così inusuale vederne anche nel nostro paese.

A differenza delle trombe d’aria, i dust devil sono di breve durata e di dimensioni minori. Sebbene possano provocare danni materiali leggeri e ferite superficiali, raramente causano gravi conseguenze. L’evento di oggi ha colto di sorpresa i bagnanti del litorale di Ugento, dimostrando come anche in condizioni di apparente calma meteorologica, la natura possa riservare fenomeni inaspettati e potenzialmente pericolosi.