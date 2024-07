Meteo Ancona, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Per Sabato, ad Ancona, ci attendiamo una giornata all’insegna del sereno. Le temperature si manterranno elevate con un massimo di 32.6°C intorno alle ore 10 del mattino. L’umidità oscillerà intorno al 40-50% durante la giornata. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità variabile tra i 7 e i 17 km/h. Non ci sono previste precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Domenica, 28 Luglio 2024

La domenica ad Ancona sarà caratterizzata da un cielo sereno che favorirà un’ulteriore aumento delle temperature. Durante la mattinata, la temperatura massima toccherà i 31.3°C intorno alle ore 15. Il vento sarà prevalentemente orientato da nord a est con una velocità compresa tra 6 e 12 km/h. L’umidità si manterrà bassa, oscillando tra il 45% e il 80%. Queste condizioni renderanno la giornata calda ma gradevole, perfetta per attività all’aperto e per godersi il mare.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Anche per lunedì, il meteo ad Ancona si prevede stabile con cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30.3°C durante le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su valori contenuti, oscillando tra il 55% e il 90%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità variabile tra i 7 e i 14 km/h. Non sono previste precipitazioni, il che renderà la giornata piacevole per trascorrere del tempo all’aria aperta.

In conclusione, il fine settimana ad Ancona si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e cieli sereni. È un’ottima occasione per godersi le attività all’aperto e trascorrere del tempo in spiaggia o in montagna. Ricordatevi di proteggervi adeguatamente dal sole e di idratarsi sufficientemente mentre godete di queste belle giornate estive.