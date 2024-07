Meteo Bari, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024:

Per la giornata di Sabato a Bari, si prevede un tempo stabile e soleggiato per la maggior parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 25.3°C e i 32.2°C, con un’umidità che varierà tra il 45% e il 61%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 4 km/h e i 12 km/h, provenendo principalmente da direzione Nord-Nord-Est. Non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata.

Domenica, 28 Luglio 2024:

Anche per la giornata di Domenica, il meteo a Bari sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le temperature oscilleranno tra i 25.2°C e i 33°C, con un’umidità compresa tra il 43% e il 52%. Il vento soffierà con una velocità tra i 2 km/h e i 14 km/h, provenendo principalmente da direzione Nord-Nord-Est. Nessuna precipitazione è prevista.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

La giornata di Lunedì sarà caratterizzata da condizioni climatiche simili ai giorni precedenti. Le temperature oscilleranno tra i 26.5°C e i 33.7°C, con un’umidità che varierà tra il 37% e il 72%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 9 km/h e i 19 km/h, provenendo principalmente da direzione Ovest e Nord-Nord-Ovest. Il cielo si presenterà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In sintesi, il fine settimana a Bari si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e nessuna precipitazione in vista. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi regolarmente, considerando le temperature elevate previste.