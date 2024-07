Meteo Brescia, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024:

Il tempo a Brescia per Sabato sarà caratterizzato da una leggera nuvolosità al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 25-26 gradi Celsius e un’umidità del 65-70%. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e avremo un bel tempo sereno con temperature che potrebbero raggiungere i 33 gradi Celsius. Il vento sarà debole, con direzione prevalente da sud-est a ovest. La serata si concluderà con cieli nuvolosi e temperature in calo attorno ai 25 gradi Celsius.

Domenica, 28 Luglio 2024:

Domenica il tempo a Brescia sarà stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Al mattino avremo temperature intorno ai 24-26 gradi Celsius e un’umidità del 70-75%, con cieli poco nuvolosi. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 34 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, ci aspettiamo un cambiamento delle condizioni meteo con l’arrivo di nubi e piogge isolate, accompagnate da un aumento del vento proveniente da nord-est.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Lunedì ci aspettiamo un inizio di giornata con cieli coperti e temperature attorno ai 25-27 gradi Celsius, con un’umidità del 64-76%. Nel corso della mattinata le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio avremo cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che potrebbero raggiungere i 33 gradi Celsius. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e un lieve calo delle temperature, attorno ai 27-28 gradi Celsius. Il vento sarà debole con prevalenza da nord-est.

In conclusione, possiamo osservare che il fine settimana a Brescia sarà caratterizzato da temperature elevate e una variazione delle condizioni meteo, con una leggera instabilità prevista per Domenica sera. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.