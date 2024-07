Meteo CAGLIARI, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il sabato a Cagliari sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in lieve aumento durante la mattinata. Non sono previste precipitazioni e il vento soffierà da est e sud-est con intensità compresa tra i 4 e i 21 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno all’85-92% durante la mattinata, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio.

Domenica, 28 Luglio 2024

La domenica si prevede ancora una giornata di sole per Cagliari, con temperature in netto aumento rispetto al giorno precedente. Durante la mattinata il vento sarà debole, ma nel corso della giornata si intensificherà provenendo da sud-est con una velocità compresa tra i 13 e i 24 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-94% durante la giornata.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì sarà una giornata con cielo sereno e temperature in ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti. Il vento sarà prevalente da sud-est, con una velocità compresa tra 1 e 19 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 20-93% durante la giornata.

In conclusione, il fine settimana a Cagliari si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature in costante aumento e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alla protezione solare e di mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste.