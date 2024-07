Meteo Catania, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato 27 Luglio 2024

Il sabato a Catania si preannuncia caratterizzato da un cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un picco di 31.3°C intorno alle ore 09:00 e un minimo di 26.1°C intorno alle ore 20:00. L’umidità si attesterà tra il 41% e l’83%, mentre i venti soffieranno a una velocità compresa tra i 3 km/h e i 17 km/h, provenienti principalmente da est.

Domenica 28 Luglio 2024

La domenica a Catania si prospetta con un cielo prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, con un picco di 31.6°C intorno alle ore 12:00 e un minimo di 25.7°C intorno alle ore 23:00. L’umidità si manterrà tra il 44% e il 79%, mentre i venti soffieranno a una velocità compresa tra i 1 km/h e i 14 km/h, provenienti principalmente da est-sudest.

Lunedì 29 Luglio 2024

La giornata di lunedì a Catania vedrà ancora il dominio di un cielo sereno, con la presenza di nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno calde, con un picco di 32.3°C intorno alle ore 12:00 e un minimo di 26.8°C intorno alle ore 23:00. L’umidità varierà tra il 35% e il 65%, mentre i venti soffieranno a una velocità compresa tra 0 km/h e 13 km/h, prevalentemente provenienti da est-sudest.

In conclusione, il fine settimana a Catania si prospetta all’insegna della stabilità atmosferica, con temperature elevate e la presenza di nubi solo in alcune fasi della giornata. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle variazioni di temperatura e umidità, soprattutto per chiunque abbia programmi all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per godervi al meglio le vostre giornate!