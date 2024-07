Meteo Catanzaro, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato 27 Luglio 2024

Il tempo a Catanzaro per Sabato si preannuncia stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 34°C nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità sarà relativamente bassa, attestandosi intorno al 25-30%. Il vento soffierà debolmente da direzione sud-est con velocità inferiori ai 20 km/h.

Domenica 28 Luglio 2024

Anche Domenica il clima a Catanzaro sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane, si potrebbe avvertire un lieve calo delle temperature con valori intorno ai 32-33°C. L’umidità si attesterà sui livelli del 60-70%. Il vento sarà piuttosto debole, proveniente da direzione variabile con velocità inferiori ai 15 km/h.

Lunedì 29 Luglio 2024

Anche per Lunedì non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata, con temperature massime che si manterranno intorno ai 31-32°C. L’umidità potrebbe subire un leggero aumento, attestandosi sui livelli del 65-70%. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra sud-est e ovest e velocità non superiori ai 10 km/h.

In conclusione, il weekend a Catanzaro si prospetta all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e all’idratazione, considerando le elevate temperature attese. Buon fine settimana a tutti!