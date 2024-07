Meteo: fine settimana di nuovo con temperature roventi

Meteo: fine settimana rovente con l’intensificarsi dell’Anticiclone Africano

L’Anticiclone sub-tropicale di matrice africana, dopo un breve periodo di cedimento a favore di correnti settentrionali più miti che hanno determinato una leggera diminuzione delle temperature, è destinato a rinforzarsi notevolmente a partire da questo fine settimana. Questo si tradurrà in un nuovo e significativo aumento delle temperature e in una generale condizione di stabilità atmosferica con cieli sgombri su tutto il territorio italiano. Il weekend si prospetta quindi rovente per gran parte d’Italia, con valori termici che supereranno abbondantemente i 35 gradi. Particolarmente calda sarà la giornata di Domenica, quando è atteso un picco al centro-nord.

Sabato 27 luglio

La giornata sarà caratterizzata da stabilità e ampio soleggiamento, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani su Val d’Aosta e Piemonte, dove potrebbero verificarsi isolati rovesci, talvolta anche temporaleschi. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che potranno raggiungere i 33-35 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e in Emilia Romagna. Le regioni del Nord-Ovest e le zone costiere saranno generalmente più mitigate, ma con maggiore umidità, che renderà comunque significativo il caldo percepito.

Domenica 28 luglio

La giornata di domenica si presenterà sostanzialmente simile al sabato. L’Anticiclone Africano continuerà a determinare condizioni fortemente stabili con cieli sereni quasi ovunque. Potrebbero verificarsi alcuni addensamenti con isolati rovesci sulle Alpi di confine nella zona del Nord-Est. Non è esclusa la possibilità di un temporale di calore nel pomeriggio sull’Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo. A parte questi disturbi locali, il sole dominerà ampiamente la scena.

Le temperature subiranno un ulteriore lieve incremento, con massime che supereranno diffusamente i 32-33 gradi. Picchi di 37-38 gradi interesseranno gran parte delle zone interne del Centro-Sud e l’Emilia Romagna; punte di 34-35 gradi si avranno anche sul resto del Nord. Di sera e nelle ore notturne umidità in aumento e sensazione di afa soprattutto lungo le coste e in città. 26