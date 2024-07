Meteo Firenze, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024:

Il tempo a Firenze per Sabato si prevede sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento. La mattina avremo una temperatura di 28.5°C e un’umidità del 55%, con venti leggeri provenienti da ovest. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 36.1°C, con una leggera diminuzione dell’umidità al 29%. La serata sarà piacevole con temperature intorno ai 26.2°C e un’umidità del 58%. I venti si attenueranno provenendo da sud-est.

Domenica, 28 Luglio 2024:

Anche Domenica sarà caratterizzata da una giornata serena con temperature in aumento. La mattina avremo una temperatura di 27.9°C e un’umidità del 52%, con venti leggeri provenienti da ovest-nord-ovest. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 36.7°C, con un’umidità del 28%. La serata sarà leggermente nuvolosa con temperature intorno ai 23.8°C e un’umidità del 70%. I venti si attenueranno provenendo da sud-est.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Lunedì le condizioni del tempo non cambieranno molto, con una previsione di sereno per l’intera giornata. La mattina avremo una temperatura di 30°C e un’umidità del 55%, con venti leggeri provenienti da ovest-nord-ovest. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 38°C, con un’umidità del 32%. La serata sarà piacevole con temperature intorno ai 25.1°C e un’umidità del 68%. I venti si attenueranno provenendo da est-sud-est.

Queste previsioni meteo rivelano un weekend caratterizzato da clima caldo e sereno a Firenze, ideale per godersi le bellezze della città e trascorrere del tempo all’aperto. È consigliabile proteggersi adeguatamente dalle alte temperature e idratarsi regolarmente. Buon divertimento a tutti!