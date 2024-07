Meteo Genova, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Nella giornata di Sabato a Genova, il tempo sarà caratterizzato da cieli per lo più sereni con alcune nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 30 gradi durante il pomeriggio, con un leggero calo in serata. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con intensità moderata, mentre l’umidità si manterrà intorno al 65-70% per gran parte della giornata.

Domenica, 28 Luglio 2024

Domenica a Genova sarà una giornata all’insegna del bel tempo, con cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 30 gradi durante il pomeriggio, con una leggera diminuzione in serata. I venti saranno deboli, provenienti prevalentemente da direzione sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 55-60%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì a Genova il tempo si manterrà stabile, con cieli prevalentemente sereni durante le prime ore del giorno. Nel pomeriggio e in serata è previsto l’arrivo di nubi sparse, con un lieve aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33 gradi, mentre i venti soffieranno da direzione nord con intensità moderata. L’umidità aumenterà gradualmente fino al 66-68% nelle ore serali.

Con queste previsioni, è possibile pianificare al meglio le attività per il prossimo fine settimana a Genova, godendo di condizioni climatiche generalmente favorevoli. Sia sabato che domenica offriranno un clima caldo e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Lunedì, invece, sarà caratterizzato da un aumento delle nubi nel corso della giornata, pur mantenendo temperature elevate. Sia per chi ama il mare che per chi preferisce passeggiare in città, il fine settimana si prospetta piacevole dal punto di vista meteorologico.