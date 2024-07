Meteo L’Aquila, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il Sabato inizia con un cielo sereno e temperature gradevoli, intorno ai 21 gradi, accompagnate da un’umidità del 68%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sgombro da nuvole, ma la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 31 gradi intorno alle ore 12:00. Tuttavia, verso mezzogiorno sono previste nubi sparse seguite da piogge deboli, con una velocità del vento che si alzerà fino a 19 km/h proveniente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, ma le precipitazioni deboli potrebbero persistere, con una temperatura massima di 27.9 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà nuovamente, con una diminuzione della velocità del vento e temperature comprese tra i 24 e i 27 gradi.

Domenica, 28 Luglio 2024

La Domenica si preannuncia soleggiata dall’alba al tramonto, con temperature in aumento che raggiungeranno i 33.6 gradi verso le ore 14:00. L’umidità diminuirà gradualmente, garantendo una giornata calda ma asciutta, con venti leggeri provenienti da nord-nord-ovest. La sera sarà mite, con temperature intorno ai 23 gradi.

Lunedì, 29 Luglio 2024

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da un cielo limpido e temperature elevate, con valori che supereranno i 32 gradi. L’umidità sarà moderata e il vento soffierà da sud-est con intensità variabile. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, accompagnate da un aumento della velocità del vento. La serata sarà gradevole, con temperature intorno ai 24 gradi e venti leggeri provenienti da sud-est.

Queste previsioni dettagliate ci offrono uno sguardo approfondito sulle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni, consentendoci di pianificare le nostre attività in base alle condizioni meteorologiche. Ricordate sempre di consultare le previsioni aggiornate per rimanere informati su eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Restate al sicuro e godetevi il bel tempo!