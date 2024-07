Meteo Messina, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Le previsioni meteo per Messina per la giornata di Sabato indicano condizioni prevalentemente serene. Le temperature si manterranno abbastanza costanti durante la notte, oscillando intorno ai 26-27°C. L’umidità sarà moderata, intorno al 70-80%, e i venti soffieranno da nord con una velocità tra i 7 e i 18 km/h. Il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata, con temperature massime che raggiungeranno i 31-32°C durante le ore centrali del pomeriggio.

Domenica, 28 Luglio 2024

Anche per Domenica il meteo a Messina sarà caratterizzato da condizioni stabili. Le temperature notturne si manterranno attorno ai 26-27°C, con un lieve aumento dell’umidità durante le prime ore del mattino. Durante il giorno, il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche velatura nelle prime ore del mattino. I venti soffieranno da nord-nordest con una velocità tra i 10 e i 16 km/h. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 30-31°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-70%.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Per Lunedì le condizioni meteo a Messina rimarranno stabili. Le temperature notturne si manterranno attorno ai 27°C, con un leggero aumento dell’umidità. Durante il giorno, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa nel tardo pomeriggio. I venti soffieranno da nord con una velocità tra i 13 e i 20 km/h. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 31-32°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-80%.

Per concludere, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano condizioni generalmente stabili, con tempo sereno e temperature estive. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali del giorno, e mantenere un’adeguata idratazione. Buon weekend a tutti!