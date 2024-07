Meteo Modena, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il sabato a Modena sarà caratterizzato da un tempo prevalentemente sereno con alcune nuvole sparse nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno elevate con valori massimi intorno ai 36 gradi Celsius. L’umidità sarà in diminuzione durante la giornata, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità variabile tra i 3 e i 9 km/h.

Domenica, 28 Luglio 2024

Anche domenica a Modena il cielo si presenterà sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio. Le temperature massime toccheranno i 37 gradi Celsius, mentre l’umidità si manterrà su valori compresi tra il 27% e il 42%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest e nord-est con intensità tra i 4 e gli 8 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì il tempo a Modena sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni con la presenza di nuvole sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai 35-36 gradi Celsius, mentre l’umidità sarà leggermente in aumento rispetto ai giorni precedenti. Il vento soffierà da est con intensità tra i 5 e i 10 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Modena si prospetta caldo e piuttosto soleggiato, con temperature elevate e un’umidità che, seppur in aumento, rimarrà su valori contenuti. È consigliabile adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo e idratarsi adeguatamente, soprattutto nelle ore più calde della giornata.