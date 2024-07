Meteo Padova, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il meteo di Sabato a Padova prevede una giornata prevalentemente serena con temperature in linea con la media estiva. Al mattino ci sarà un cielo sereno con una temperatura che oscillerà tra i 21.7°C e i 29.7°C. Nel pomeriggio il termometro raggiungerà i 35.0°C con la presenza di nubi sparse. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una graduale diminuzione della temperatura fino a 23.5°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord-Nordest con una velocità media compresa tra 1 e 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37-82% per l’intera giornata.

Domenica, 28 Luglio 2024

Domenica sarà una giornata di bel tempo a Padova. La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature comprese tra i 22.4°C e i 31.3°C. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che arriveranno a toccare i 35.8°C. La sera le temperature diminuiranno fino a 26.3°C con un cielo che si presenterà in parte coperto. Il vento soffierà principalmente da Nord-Nordest al mattino, virando gradualmente a Ovest-Sudovest nel pomeriggio con velocità comprese tra 0 e 13 km/h. L’umidità si manterrà tra il 39% e l’88% durante tutta la giornata.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Per Lunedì le condizioni meteo a Padova saranno stabili con un cielo sereno per l’intera giornata. Al mattino le temperature oscilleranno tra i 24.4°C e i 31.8°C. Nel pomeriggio il termometro raggiungerà i 33.2°C con cielo sereno. La sera le temperature scenderanno gradualmente fino a 24.4°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est con una velocità compresa tra 3 e 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-77% per l’intera giornata.

Queste previsioni meteo offrono un quadro rassicurante per il fine settimana a Padova, con giornate soleggiate e temperature estive. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente per godere al meglio di queste splendide giornate estive.