Meteo Perugia, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il sabato a Perugia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate per la maggior parte della giornata. Le temperature inizieranno a 25.3°C a mezzanotte, con umidità al 55%. Nel corso della mattinata, il termometro salirà gradualmente, raggiungendo i 31.3°C alle 09:00 con una diminuzione dell’umidità al 35%. Durante il pomeriggio, avremo il picco massimo di calore con 36.1°C alle 14:00, mantenendo un’umidità al 22%. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature inizieranno a diminuire, arrivando a 27.8°C a mezzanotte con un’umidità del 38%. Il vento sarà leggero, con una velocità media compresa tra 2 km/h e 18 km/h proveniente prevalentemente da ovest.

Domenica, 28 Luglio 2024

Domenica il tempo a Perugia sarà ancora stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature rimarranno elevate, con punte massime di 36.7°C alle 15:00. L’umidità si manterrà al di sotto del 25% per la maggior parte della giornata. Durante la notte, le temperature si abbasseranno fino a 26.3°C alle 23:00 con un’umidità del 34%. Il vento sarà generalmente leggero, con una direzione variabile tra nord e ovest, con velocità che non supereranno i 6 km/h, ad eccezione delle ore serali quando potranno raggiungere i 5-6 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Anche lunedì si prevede un cielo sereno su Perugia. Le temperature massime saranno simili a quelle del giorno precedente, raggiungendo i 36.1°C intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà sotto il 45% per l’intera giornata, creando condizioni estive secche e calde. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità media compresa tra 5 km/h e 15 km/h. Anche in questa giornata non sono previste precipitazioni.

Con queste previsioni meteo, i prossimi giorni saranno caratterizzati da caldo e assenza di precipitazioni, suggerendo la necessità di adottare adeguate misure per proteggersi dall’afa e dall’esposizione prolungata al sole.