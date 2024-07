Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024:

Il sabato a Reggio Calabria si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 31 gradi Celsius. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 13 e i 18 km/h. Non sono previste precipitazioni e il cielo sarà sereno per l’intera giornata.

Domenica, 28 Luglio 2024:

La giornata di domenica a Reggio Calabria sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cielo sereno e temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Le massime si attesteranno attorno ai 31 gradi Celsius, mentre l’umidità relativa sarà compresa tra il 60% e il 70%. Il vento soffierà da nord con intensità tra i 10 e i 16 km/h. Non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà prevalentemente sereno per l’intera giornata.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Anche lunedì le condizioni meteorologiche a Reggio Calabria si manterranno stabili, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno sui 31 gradi Celsius, mentre l’umidità relativa sarà intorno al 60-70%. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 13 e i 20 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con l’insorgere di qualche nuvola nel tardo pomeriggio. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative.

Queste previsioni meteo indicano un weekend all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli a Reggio Calabria. Si consiglia di prestare attenzione alle elevate temperature e di adottare le opportune misure di protezione durante le ore più calde della giornata.