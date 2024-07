Meteo Roma, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il sabato a Roma sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a salire gradualmente, partendo da 27.5°C a mezzanotte fino a raggiungere il picco di 37.2°C alle 11:00. L’umidità si manterrà intorno al 25-36% durante la giornata. Il vento soffierà con intensità tra i 6 e i 20 km/h provenendo prevalentemente da direzioni nord-occidentali e occidentali.

Domenica, 28 Luglio 2024

Anche la domenica sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 38°C alle 11:00, mentre l’umidità si manterrà intorno al 20-26%. Il vento soffierà in prevalenza da direzioni occidentali con intensità tra i 14 e i 20 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature in aumento. Le massime raggiungeranno i 40.5°C alle 12:00, mentre l’umidità si manterrà intorno al 17-35%. Il vento soffierà con intensità tra i 1 e i 25 km/h provenendo principalmente da direzioni nord-occidentali e occidentali.

In conclusione, il weekend a Roma si prospetta caldo e soleggiato, con temperature in netto aumento. Si consiglia di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole. Buon weekend!