Meteo Taranto, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il meteo di Sabato prevede una giornata soleggiata a Taranto. Le temperature si manterranno elevate, con un inizio di giornata intorno ai 27°C, per poi salire fino a toccare i 35-36°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità di 5-15 km/h.

Domenica, 28 Luglio 2024

Anche Domenica il cielo sarà sereno su Taranto. Le temperature varieranno dai 26°C durante la notte fino ai 34-35°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest, con una velocità tra i 5 e i 15 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Anche per Lunedì è previsto un cielo sereno su Taranto. Le temperature saranno in aumento, con valori che si attesteranno intorno ai 29-30°C durante la notte, per poi salire fino a toccare i 38-39°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 20-25%. Il vento soffierà da nord con una velocità di 15-25 km/h.

Con queste previsioni, è possibile pianificare attività all’aperto in tutta tranquillità nei prossimi giorni. Tuttavia, date le alte temperature, è consigliabile prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e idratarsi adeguatamente. Buon fine settimana a tutti!