Meteo Torino, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Le previsioni meteo per la città di Torino per sabato 27 luglio indicano un cielo coperto con nubi sparse durante le prime ore del mattino. La temperatura si aggira intorno ai 25-26°C con un’umidità del 70-80%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno con temperature in aumento fino a 30°C. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con un rapido passaggio di pioggia verso le 15:00, seguita da un leggero calo della temperatura. Nel corso della serata, il cielo si libererà nuovamente, portando a condizioni di sereno con temperature in calo fino a 26-27°C.

Domenica, 28 Luglio 2024

La giornata di domenica 28 luglio a Torino si presenterà con condizioni di sereno durante le prime ore del mattino, con una temperatura di circa 25-26°C e un’umidità intorno all’80%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento della temperatura fino a 30-32°C. Nel primo pomeriggio, sono previste nubi sparse seguite da un leggero calo della temperatura e un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente portando a condizioni di coperto con una temperatura che si manterrà intorno ai 33-35°C. Durante la serata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature in calo fino a 27-29°C.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Le previsioni meteo per lunedì 29 luglio a Torino indicano condizioni di sereno durante le prime ore del mattino con temperature intorno ai 26-27°C e un’umidità del 65-75%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a 30-31°C. Nel primo pomeriggio, sono previste nubi sparse con un lieve calo della temperatura e un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà portando a condizioni di coperto con temperature che si manterranno intorno ai 32-34°C. Durante la serata, il cielo si libererà nuovamente, portando a condizioni di sereno con temperature in calo fino a 27-28°C.