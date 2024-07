Meteo Trento, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il meteo per Sabato a Trento si prospetta generalmente stabile, con cieli poco nuvolosi o coperti. Le temperature oscillano tra i 20.1°C e i 31.5°C, con un’umidità che varia dal 49% al 94%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con velocità comprese tra 0 e 16 km/h.

Domenica, 28 Luglio 2024

Domenica a Trento sarà caratterizzata da un inizio soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno elevate, con valori compresi tra 18.7°C e 33.8°C. L’umidità varierà tra il 47% e il 96%. Nel pomeriggio, tuttavia, è previsto un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse seguite da un temporale con venti fino a 24 km/h provenienti da nord. Successivamente si verificheranno precipitazioni, con pioggia e venti da sud-sud-ovest.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì a Trento le condizioni meteorologiche saranno nuovamente stabili e soleggiate, con temperature comprese tra 21.6°C e 32.6°C e un’umidità del 49% al 95%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h. La giornata si concluderà con cieli poco nuvolosi o coperti e venti da sud-sud-ovest.

In conclusione, il fine settimana a Trento si presenta con un mix di condizioni atmosferiche, che vanno da cieli sereni a temporali e piogge. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni, in particolare per Domenica, per pianificare al meglio le attività all’aperto.