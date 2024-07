Meteo Trieste, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il tempo per Sabato a Trieste si preannuncia stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni e il cielo sarà per lo più sereno, con alcune nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 32.6°C intorno alle 14:00, mentre la minima si attesterà sui 21.6°C durante la notte. L’umidità relativa sarà compresa tra il 44% e il 72%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da ovest con intensità compresa tra 1 km/h e 9 km/h.

Domenica, 28 Luglio 2024

Anche per Domenica il tempo a Trieste si manterrà stabile, con cielo prevalentemente sereno e temperature in lieve aumento rispetto alla giornata precedente. Durante il pomeriggio sono attese nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature oscillano tra un massimo di 32.6°C e un minimo di 23.7°C. L’umidità sarà compresa tra il 41% e il 73%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da est-nordest con intensità tra 2 km/h e 28 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì a Trieste il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime raggiungeranno i 32.8°C verso le 14:00, mentre la minima si attesterà sui 25.5°C durante la notte. L’umidità relativa sarà compresa tra il 33% e il 46%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da est-nordest con intensità tra 15 km/h e 29 km/h.