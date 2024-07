Meteo Verona, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Luglio

Sabato, 27 Luglio 2024

Il tempo a Verona per Sabato sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni, con temperature che si manterranno elevate per gran parte della giornata. La mattina sarà particolarmente gradevole con una temperatura di 30.2°C alle ore 09:00 e un cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con temperature che raggiungeranno il picco massimo di 34.7°C alle ore 14:00 e un cielo poco nuvoloso. La sera sarà ancora calda con 33°C alle 18:00 e cielo sereno. L’umidità si manterrà relativamente bassa durante il giorno, oscillando tra il 32% e il 46%. Il vento sarà moderato, con velocità che si manterranno tra i 4 e gli 8 km/h provenienti da direzioni variabili.

Domenica, 28 Luglio 2024

La giornata di Domenica vedrà il persistere di condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate. Il mattino inizierà con 31.6°C alle 09:00 e cielo poco nuvoloso. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime di 35.9°C alle ore 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 34°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 39% e il 57%. Il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da direzione ovest-sudovest con velocità tra i 7 e i 13 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni con qualche banco di nubi sparsi. Le temperature saranno leggermente più miti rispetto ai giorni precedenti, con un massimo di 33.4°C alle 15:00. L’umidità sarà moderata, con valori che si manterranno tra il 39% e il 63%. Il vento soffierà moderatamente con velocità comprese tra i 3 e i 17 km/h, prevalentemente proveniente da direzione est-nordest. Nel complesso, il meteo a Verona per i prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni estive tipiche, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, accompagnati da un vento moderato e un’umidità contenuta.