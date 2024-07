Nuova intensa ondata di calore in arrivo: Sabato 27 Luglio bollino arancione in 12 città [ELENCO]

Nei prossimi giorni, l’Italia sarà investita da una nuova ondata di calore, con temperature in forte aumento su tutta la penisola. Per sabato 27 luglio, il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta caldo, indicando condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione.

In particolare, 12 città italiane saranno contrassegnate con il bollino arancione, il secondo livello massimo di allerta caldo. Questo livello di allerta segnala temperature elevate e condizioni meteo che potrebbero rappresentare un rischio significativo per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili, come gli anziani, i bambini, e coloro che soffrono di malattie croniche.

Le Città in allerta bollino arancione

Le città interessate dall’allerta bollino arancione per ondate di calore sono:

Bologna Bolzano Brescia Firenze Frosinone Latina Palermo Perugia Pescara Rieti Roma Viterbo

Legenda e dettagli sui livelli di rischio

Ecco una legenda dei vari livelli di rischio, con i relativi colori:

Bollino Verde : Nessun rischio, condizioni meteo non pericolose per la salute.

: Nessun rischio, condizioni meteo non pericolose per la salute. Bollino Giallo : Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

: Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore Bollino Arancione : Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

: Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili Bollino Rosso: Rischio molto elevato, condizioni di emergenza con rischio per la salute esteso a tutta la popolazione.

Consigli per affrontare il Caldo

Per proteggersi dagli effetti negativi delle ondate di calore, è consigliabile seguire alcune semplici raccomandazioni: