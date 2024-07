Prato: grave incendio nel parco di Galceti, partito dal poligono di tiro: 2 morti e 1 ferito grave

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nel poligono di tiro a Galceti, situato nel comune di Prato, provocando la morte di due persone e il ferimento grave di un’altra. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16, quando le fiamme hanno cominciato a diffondersi rapidamente dal tiro a segno, una struttura in parte all’aperto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente diversi mezzi dei vigili del fuoco, supportati da un elisoccorso. Nonostante il pronto intervento, l’incendio ha causato danni ingenti e si è esteso rapidamente alla pineta del parco di Galceti, un’area verde alla periferia di Prato di particolare valore ambientale.

Oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi sul luogo dell’incendio anche carabinieri, polizia e due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi. Un nutrito gruppo di volontari antincendi boschivi, composto da una decina di persone, ha prestato assistenza nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme.

La zona colpita dall’incendio è quella protetta del Monteferrato, un’area di alto pregio ambientale che ospita una ricca biodiversità. Purtroppo, la presenza di abitazioni nelle vicinanze ha aumentato la criticità della situazione, richiedendo ulteriori misure di sicurezza e l’evacuazione preventiva di alcune case per evitare ulteriori tragedie.

Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito, ma si ipotizza che il fuoco possa essere stato causato da un incidente all’interno del poligono di tiro. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e la situazione rimane critica.