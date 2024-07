Meteo Ancona, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024:

Per Domenica si prevede una giornata all’insegna del sereno ad Ancona. Le temperature oscilleranno tra i 25.9°C e i 32.3°C, con un picco massimo intorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà in media intorno al 60%, mentre il vento soffierà da direzioni variabili tra Sud e Est con una velocità media tra 1 e 11 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’arco della giornata.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Lunedì si prevede un’altra giornata prevalentemente serena ad Ancona, con una leggera formazione di nuvole al mattino, ma con cielo completamente sereno nel corso della giornata. Le temperature varieranno tra i 25.4°C e i 29.8°C, con un aumento dell’umidità durante la notte. Il vento soffierà da direzioni variabili tra Ovest e Nord con una velocità compresa tra 3 e 14 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Martedì, 30 Luglio 2024:

Il tempo martedì sarà caratterizzato da cielo sereno al mattino, con una leggera formazione di nubi nel corso della giornata, che porterà ad un cielo parzialmente coperto nel pomeriggio e coperto verso sera. Le temperature si manterranno tra i 24.1°C e i 29.3°C, con un aumento dell’umidità nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da Est-Nord-Est con una velocità media tra 1 e 15 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile essere preparati ad un cielo nuvoloso nel corso della giornata.

In conclusione, la città di Ancona si prepara a tre giornate all’insegna del sereno, con temperature gradevoli e venti leggeri. Non sono previste precipitazioni significative, ma è sempre bene tenere d’occhio le previsioni meteo per essere preparati ad eventuali cambiamenti. Buon tempo a tutti!