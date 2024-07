Meteo Catania, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024

Per Domenica si prevede una giornata prevalentemente serena a Catania. Le temperature si manterranno intorno ai 25-32°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità compresa tra 3 e 12 km/h. L’umidità varierà tra il 38% e il 78%. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da sereno, con leggera nuvolosità nel pomeriggio, ma senza precipitazioni.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Anche per Lunedì il tempo si manterrà stabile con cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 25.3°C e i 32.5°C. Il vento soffierà in prevalenza da Nord-Ovest con una velocità compresa tra 2 e 13 km/h. L’umidità sarà tra il 39% e il 78%. Nel pomeriggio è prevista una leggera nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Martedì, 30 Luglio 2024

Anche Martedì il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che varieranno tra i 25.7°C e i 34.1°C. Il vento sarà debole proveniente da varie direzioni con velocità compresa tra 3 e 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-67%. Nel pomeriggio è prevista una leggera nuvolosità, ma senza alcuna precipitazione.

In sintesi, la città di Catania godrà di tre giornate estive, caratterizzate dal sole e da temperature piacevoli. Non sono previste precipitazioni significative e il vento sarà generalmente leggero. Si consiglia di prendere le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.