Meteo Catanzaro, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024:

Le previsioni meteo per domenica indicano un cielo sereno per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature intorno ai 26-27 gradi Celsius e un’umidità del 45-50%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità tra i 9 e i 13 km/h. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 34-35 gradi Celsius, con un’umidità che si attesterà intorno al 25-30%. Il vento tenderà a provenire da sudest con una velocità tra i 11 e i 16 km/h. Verso sera, le temperature si manterranno intorno ai 26-27 gradi Celsius, con un’umidità che potrà raggiungere il 77%, e un vento che soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità tra i 25 e i 29 km/h.

Lunedì, 29 Luglio 2024:

Anche per lunedì si prevede una giornata soleggiata. Le temperature notturne saranno intorno ai 24-26 gradi Celsius, con un’umidità che potrà raggiungere l’85%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità tra i 27 e i 29 km/h. Durante la mattinata, le temperature saliranno fino a toccare i 32-34 gradi Celsius, con un’umidità che si manterrà intorno al 53-59%. Il vento sarà moderato, proveniente da ovest con una velocità tra i 24 e i 32 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 31-33 gradi Celsius e un’umidità che potrà raggiungere il 64%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità tra i 33 e i 35 km/h. In serata, le temperature si abbasseranno fino a 24-25 gradi Celsius, con un’umidità che potrà toccare l’86-87% e un vento che soffierà da sud-sudovest con una velocità tra i 3 e i 5 km/h.

Martedì, 30 Luglio 2024:

La giornata di martedì vedrà un iniziale cielo sereno, con temperature notturne intorno ai 23-25 gradi Celsius e un’umidità che potrà raggiungere l’81%. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità tra i 4 e i 7 km/h. Durante la mattinata, il cielo sarà in parte nuvoloso, con temperature che saliranno fino a toccare i 31-32 gradi Celsius, e un’umidità che si manterrà intorno al 61-66%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità tra gli 9 e gli 11 km/h. Nel corso del pomeriggio, si prevedono deboli piogge, con temperature intorno ai 30-31 gradi Celsius e un’umidità che potrà raggiungere il 63-67%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità tra gli 10 e i 11 km/h. In serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature che si manterranno intorno ai 24-26 gradi Celsius, e un’umidità che potrà toccare l’86-89%. Il vento sarà debole, proveniente da sud-sudest con una velocità tra i 3 e i 5 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un dettaglio completo per pianificare al meglio le attività dei prossimi giorni, tenendo conto delle variazioni climatiche che si verificheranno durante ciascuna giornata. È sempre consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni per adattarsi al meglio alle condizioni meteo in continua evoluzione.