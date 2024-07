Meteo Firenze, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024

Il tempo a Firenze domenica sarà caratterizzato da cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature inizieranno attorno ai 22°C di notte, per poi salire gradualmente fino a toccare i 36-37°C nelle ore più calde del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 30-35%, mentre il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra i 5 e i 12 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì a Firenze il tempo continuerà a essere prevalentemente sereno. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 23°C, mentre durante il giorno saliranno fino a toccare i 37-38°C. L’umidità si manterrà intorno al 30-35%, mentre il vento sarà debole o moderato proveniente da diverse direzioni quali nord, nord-est e nord-ovest con velocità comprese tra i 5 e i 12 km/h. Nel pomeriggio sono previste alcune nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Martedì, 30 Luglio 2024

Martedì a Firenze il tempo subirà una leggera variazione. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 24°C, mentre durante il giorno saliranno fino a toccare i 36-37°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 40-50%, e il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 4 e i 13 km/h. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa con possibilità di leggere precipitazioni verso sera.

In conclusione, per i prossimi giorni a Firenze si prevede un clima caldo e prevalentemente sereno, con possibili nubi sparse e precipitazioni minime solo nella giornata di martedì. Sia le temperature che l’umidità si manterranno su livelli elevati, mentre il vento sarà in genere moderato e proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore più calde della giornata.