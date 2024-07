Meteo Genova, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Luglio

Domenica, 28 Luglio 2024

Per Domenica si prevede un cielo principalmente sereno per tutta la giornata. La temperatura inizierà intorno ai 24.5°C, con un’umidità del 63%. Il vento soffierà da Nord-Nord Est con una velocità media di 6 km/h. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili, con un lieve aumento della temperatura fino a toccare i 30.1°C intorno alle 11:00. Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno, con temperature intorno ai 30.6°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Verso sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una lieve diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità, seguita da una notevole diminuzione della velocità del vento.

Lunedì, 29 Luglio 2024

Lunedì, il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, con una temperatura di 25.1°C e un’umidità del 74%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno, con un graduale aumento della temperatura fino a raggiungere i 34.6°C intorno alle 10:00. Nel corso del pomeriggio, è previsto un aumento delle nuvole sparse, con una diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità. Verso sera, il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 27.8°C e un aumento del vento proveniente da Nord-Nord Est.

Martedì, 30 Luglio 2024

Martedì si prevede un cielo inizialmente sereno, con temperature intorno ai 27.8°C e un’umidità del 66%. Durante la mattinata, il cielo si presenterà coperto, con un aumento della temperatura fino a 32.2°C intorno alle 11:00. Nel corso del pomeriggio, sono previste nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione della temperatura. Verso sera, il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione della temperatura e un aumento del vento proveniente da Nord-Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con una combinazione di cielo sereno, nuvole sparse e copertura nuvolosa. Le temperature varieranno dai 23.2°C ai 34.6°C, con un’umidità che oscillerà tra il 47% e l’81%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzioni settentrionali con velocità variabili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.